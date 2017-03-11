В Польше хотят вынести вотум недоверия правительству Шидло

По мнению главы оппозиционной партии Польши, действия главы правительства противоречат интересам государства

Оппозиционная партия "Гражданская платформа" хочет вынести вотум недоверия правительству Беаты Шидло в связи с позицией Польши на выборах главы Совета Европейского Союза. Об этом заявил лидер партии Гжегож Схетына, передает Радио Польша.

По мнению Схетыны, действия главы правительства противоречат интересам государства.

"Не знаю, была ли это осознанная стратегия или абсолютное отсутствие политических идей. Это политическая дикость. В Европе так политикой никто не занимается. Мы не можем допустить, чтобы за такую политику платили поляки. Речь идет о санкциях, о структурных фондах, финансовая помощь аграрному сектору - все это ударит по полякам", - заявил он.

5 марта Министерство иностранных дел Польши сообщило, что Яцек Сариуш-Вольский будет кандидатом Польши на пост главы Европейского совета. Однако, на эту должность был переизбран экс-премьер Польши Дональд Туск, на что нынешнее правительство Польши выразила протест.

Критика Польши в адрес Туска связана с тем, что он фактически высказался в поддержку введения Брюсселем санкций против Варшавы за отказ от "верховенства закона и стандартов демократии". Польское правительство считает, что решение о его переизбрании было принято под давлением Берлина.

Читайте также: В Брюсселе завершился саммит ЕС: главные итоги

Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook, ВКонтакте и Одноклассниках: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.