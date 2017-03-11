В мэрии Нью-Йорка назвали причину смерти Чуркина - AP
11.03.2017 07:33
По информации анонимного источника, Чуркин умер от сердечного приступа
Виталий Чуркин (фото - EPA)
Причиной смерти представителя РФ в ООН Виталия Чуркина был сердечный приступ. Об этом сообщает AP со ссылкой на чиновника в мэрии Нью-Йорка.
Других подозрений нет.
Управление судмедэкспертов Нью-Йорка не будет официально обнародовать данные о причине и обстоятельствах смерти Чуркина - чтобы "соблюсти международное законодательство и протокол".
20 февраля постпред РФ при ООН Виталий Чуркин скончался в возрасте 64 лет в Нью-Йорке.
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