USD:  26.75  27.07   EUR:  28.10  28.80  
Самообразование
Спецпроекты
Свой бизнес

В мэрии Нью-Йорка назвали причину смерти Чуркина - AP

11.03.2017 07:33
По информации анонимного источника, Чуркин умер от сердечного приступа
В мэрии Нью-Йорка назвали причину смерти Чуркина - AP
Виталий Чуркин (фото - EPA)

Причиной смерти представителя РФ в ООН Виталия Чуркина был сердечный приступ. Об этом сообщает AP со ссылкой на чиновника в мэрии Нью-Йорка.

Других подозрений нет. 

Управление судмедэкспертов Нью-Йорка не будет официально обнародовать данные о причине и обстоятельствах смерти Чуркина - чтобы "соблюсти международное законодательство и протокол".

20 февраля постпред РФ при ООН Виталий Чуркин скончался в возрасте 64 лет в Нью-Йорке.

Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook, ВКонтакте и Одноклассниках: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.

ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
www.liga.net
Печать

Новости партнеров

Загрузка...
Loading...
Загрузка...
узнать больше
slovoidilo.ua
Спецпроекты
Все спецпроекты
Новости партнеров
 