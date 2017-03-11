Тереза Мэй может запустить Brexit в ближайший вторник - СМИ
Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй может начать формальную процедуру выхода из ЕС во вторник, 14 марта. Об этом сообщает Telegraph.
Министры уверены, что в понедельник запуск Brexit утвердят Палата общин и Палата лордов и после этого будет введена в действие 50 статья Лиссабонского договора.
Мэй нужно согласие двух палат парламента для начала переговоров с ЕС.
7 марта Палата лордов проголосовала за предоставление британскому парламенту права вето при обсуждении выхода страны из Евросоюза.
Ранее палата общин одобрила законопроект о Brexit, не внеся в него изменений. Теперь его будут рассматривать снова.
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