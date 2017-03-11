В Германии эвакуировали АЭС из-за исчезновения связи с самолетом

На севере Германии пришлось эвакуировать АЭС из-за того, что была прервана связь с самолетом, который летел в Лондон

В Германии эвакуировали пять атомных станций из-за того, что в воздушном пространстве страны прервалась связь с самолетом. Об этом сообщает Deutsche Welle.



Инцидент произошел в пятницу, 10 марта, между 10:27 и 10:49.



На станциях в федеральных землях Шлезвиг-Гольштейн и Нижняя Саксония осталось только минимальное количество сотрудников.



Самолет летел в Лондон. Связь с ним прервалась над Венгрией. В Чехии его сопровождали два истребителя На Кельном их заменила бельгийская авиация.



Прерывание связи могло быть связано с технической неисправностью или нарушением правил эксплуатации.



Германия планирует до 2022 года отключить все АЭС и отказаться от производства атомной энергии.

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