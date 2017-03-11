Йемен: из-за ударов по шиитским повстанцам погибли 20 гражданских

Повстанцы сбежали на территорию базара, по которому и были нанесены авиаудары, погибли гражданские

В Йемене погибли по меньшей мере 20 гражданских и шестеро повстанцев во время воздушных ударов коалиции во главе с Саудовской Аравией. Об этом сообщает Радио Свобода со ссылкой на медиков и военные источники.



Целью авиаударов был контрольно-пропускной пункт шиитских повстанцев группировки Хутти около порта Хуха в Красном море.



Повстанцы сбежали на территорию базара, по которому и нанесли удары.



Президент Йемена, которого поддерживает Саудовская Аравия, заявил, что повстанцы использовали гражданских как живой щит.



Также сообщается об инциденте, когда повстанцы планировали подорвать миной военный корабль в Красном море, в результате чего погибли двое моряков и еще восемь ранены.



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