Йемен: из-за ударов по шиитским повстанцам погибли 20 гражданских
В Йемене погибли по меньшей мере 20 гражданских и шестеро повстанцев во время воздушных ударов коалиции во главе с Саудовской Аравией. Об этом сообщает Радио Свобода со ссылкой на медиков и военные источники.
Целью авиаударов был контрольно-пропускной пункт шиитских повстанцев группировки Хутти около порта Хуха в Красном море.
Повстанцы сбежали на территорию базара, по которому и нанесли удары.
Президент Йемена, которого поддерживает Саудовская Аравия, заявил, что повстанцы использовали гражданских как живой щит.
Также сообщается об инциденте, когда повстанцы планировали подорвать миной военный корабль в Красном море, в результате чего погибли двое моряков и еще восемь ранены.
Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook, ВКонтакте и Одноклассниках: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.
Бизнес на ЛІГА.net
-
11:31
-
10:52
-
09:00
-
вчера
19:19
-
вчера
18:33
Новости партнеров
- 41541
- 19615
- 16864
- 16724
- 16497