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Йемен: из-за ударов по шиитским повстанцам погибли 20 гражданских

11.03.2017 11:59
Повстанцы сбежали на территорию базара, по которому и были нанесены авиаудары, погибли гражданские
Йемен: из-за ударов по шиитским повстанцам погибли 20 гражданских

В Йемене погибли по меньшей мере 20 гражданских и шестеро повстанцев во время воздушных ударов коалиции во главе с Саудовской Аравией. Об этом сообщает Радио Свобода со ссылкой на медиков и военные источники. 

Целью авиаударов был контрольно-пропускной пункт шиитских повстанцев группировки Хутти около порта Хуха в Красном море. 

Повстанцы сбежали на территорию базара, по которому и нанесли удары.

Президент Йемена, которого поддерживает Саудовская Аравия, заявил, что повстанцы использовали гражданских как живой щит. 

Также сообщается об инциденте, когда повстанцы планировали подорвать миной военный корабль в Красном море, в результате чего погибли двое моряков и еще восемь ранены. 

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
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