В Индии маоисты расстреляли 12 полицейских
12 сотрудников Центральной резервной полиции погибли после того, как попали в засаду вооруженных маоистов в районе Сукма в штате Чхаттисгарх. Об этом сообщает NDTV.
Согласно сообщению, еще пятеро полицейских были ранены.
Маоисты завладели 10 единицами оружия и рациями погибших правоохранителей.
Сообщается, что полицейские обеспечивали безопасность дорожно-строительных бригад.
Раненые были эвакуированы вертолетом в полевую хирургическую часть полиции.
На место в качестве подкрепления прибыли дополнительные силы стражей правопорядка. Операция продолжается.
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