В Индии маоисты расстреляли 12 полицейских

Боевики завладели 10 единицами оружия и рациями погибших правоохранителей

12 сотрудников Центральной резервной полиции погибли после того, как попали в засаду вооруженных маоистов в районе Сукма в штате Чхаттисгарх. Об этом сообщает NDTV.

Согласно сообщению, еще пятеро полицейских были ранены.

Маоисты завладели 10 единицами оружия и рациями погибших правоохранителей.

Сообщается, что полицейские обеспечивали безопасность дорожно-строительных бригад.

Раненые были эвакуированы вертолетом в полевую хирургическую часть полиции.

На место в качестве подкрепления прибыли дополнительные силы стражей правопорядка. Операция продолжается.

24 февраля в Ясиноватой боевики ДНР обстреляли наблюдателей СММ ОБСЕ и забрали у них беспилотник.

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