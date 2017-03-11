Нидерланды отказали в посадке самолета главы МИД Турции
Нидерланды отменили разрешение министра иностранных дел Турции Мевлюта Чавушоглу на посадку в Роттердаме после того, как ему запретили выступать там на турецком митинге. Об этом сообщает Reuters.
Власти Роттердама запретили Чавушоглу выступать в поддержку позиции президента Реджепа Эрдогана на референдуме, который пройдет в апреле.
Чавушоглу заявил, что он в любом случае полетит в Роттердам.
Глава турецкой дипломатии ранее заявил, что если власти Нидерландов аннулируют разрешение на посадку, то Анкара введет очень жесткие экономические и политические санкции против страны, передает Анадолу.
Читайте также: Президент Турции сравнил политику ФРГ с методами нацистов
Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook, ВКонтакте и Одноклассниках: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.
Бизнес на ЛІГА.net
-
12:26
-
11:31
-
10:52
-
09:00
-
вчера
19:19
Новости партнеров
- 41689
- 19758
- 16952
- 16865
- 16858