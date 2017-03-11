Нидерланды отказали в посадке самолета главы МИД Турции

Министр Чавушоглу должен был выступить на митинге в Роттердаме в поддержку президента Турции; Нидерланды отменили разрешение на посадку его самолета

Нидерланды отменили разрешение министра иностранных дел Турции Мевлюта Чавушоглу на посадку в Роттердаме после того, как ему запретили выступать там на турецком митинге. Об этом сообщает Reuters.



Власти Роттердама запретили Чавушоглу выступать в поддержку позиции президента Реджепа Эрдогана на референдуме, который пройдет в апреле.

Чавушоглу заявил, что он в любом случае полетит в Роттердам.



Глава турецкой дипломатии ранее заявил, что если власти Нидерландов аннулируют разрешение на посадку, то Анкара введет очень жесткие экономические и политические санкции против страны, передает Анадолу.

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