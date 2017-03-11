В Дамаске прогремели взрывы: минимум 30 жертв

Целью атаки террористов были шиитские паломники

Два взрыва произошли в столице Сирии Дамаске в районе кладбища к югу от центра города. Количество погибших и пострадавших уточняется, сообщает ВВС.

По информации Сирийского центра мониторинга за соблюдением прав человека, жертвами нападения стали как минимум 30 человек. Целью атаки были шиитские паломники.

По данным спутникового телеканала Аль-Маядин, взрыв унес жизни 40 человек.

Ответственность за нападение пока не взяла на себя ни одна из экстремистских группировок.

2 марта войска режима Башара Асада при поддержке российской авиации завершили операцию по освобождению сирийского города Пальмира от боевиков Исламского государства.

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