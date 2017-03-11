В иракском Мосуле обнаружено массовое захоронение с сотнями тел

Захоронение находится возле тюрьмы Бадуш, которую правительственным войскам удалось отбить у боевиков ИГ несколько дней назад

Военные иракских проправительственных сил обнаружили в районе города Мосул братскую могилу с останками сотен людей, которые, предположительно, были убиты боевиками Исламского государства. Об этом сообщает ВВС.

Захоронение находится возле тюрьмы Бадуш, которую правительственным войскам удалось отбить у исламистов несколько дней назад.

Обнаружившие захоронение шиитские ополченцы пока не могут точно сказать, сколько точно тел погребено в братской могиле.

Сообщения о находке служат подтверждением ранее проведенному расследованию правозащитной организации Human Rights Watch.

В докладе HRW говорится, что в 2014 году боевики ИС расстреляли возле тюрьмы Бадуш около шестисот заключенных.

На днях правительственные войска Ирака взяли под контроль главное отделение центрального банка в Мосуле, а также здание, которое террористы Исламского государства использовали в качестве суда. Также был взят главный комплекс правительственных зданий в городе.

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