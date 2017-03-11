Премьер Нидерландов назвал заявления Эрдогана "безумными"

Рютте сказал, что понимает ярость Анкары в связи с отзывом разрешения главе МИД Турции на приземление в Роттердаме, "но это переходит все границы"

Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте назвал "безумными" высказывания президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, в которых он назвал голландцев "пережитком нацизма и фашистами". Об этом Рютте сказал 11 марта журналистам в ответ на просьбу прокомментировать слова турецкого лидера, сообщает Радио Свобода.

"Безусловно, это безумные высказывания. Я понимаю, что они (турецкие чиновники - ред.) в гневе, но это, конечно, переходит все границы", - сказал Рютте.

Он добавил, что понимает ярость Анкары в связи с отзывом разрешения главе МИД Турции на приземление его самолета в Роттердаме, но добавил, что правительство Нидерландов "сделает все, чтобы сохранить отношения с Турцией настолько хорошими и крепкими, насколько это возможно".

"Конечно, сегодня был плохой день для турецко-нидерландских отношений", - добавил Рютте.

Ранее сегодня Эрдоган назвал Нидерланды "пережитком нацизма и фашистами". Такое заявление он сделал после того, как Нидерланды отменили разрешение на посадку самолета главы МИД Турции Чавушоглу в Роттердаме. Там он должен был выступить на митинге во дворе генконсульства Турции. Власти Роттердама запретили выступление Чавушоглу в рамках агитации турецких властей в поддержку Эрдогана на конституционном референдуме. Голосование относительно установления президентской формы правления пройдет 16 апреля.

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