В Неаполе визит лидера прокремлевской партии обернулся стычками

В Неаполе противники визита лидера прокремлевской итальянской партии Лига Севера вступили в столкновения с полицией

В итальянском Неаполе произошли столкновения между полицией и протестующими: тысячи людей вышли на демонстрацию против визита лидера антииммигрантской и прокремлевской партии Лига Севера Маттео Сальвини. Об этом сообщает ВВС





Лидер "Лиги Севера" Маттео Сальвини прибыл в Неаполь и впервые выступил на митинге на юге Италии. Столкновения вспыхнули, когда группа анархистов в масках радикального движения "Черный блок" начала бросать бутылки с зажигательной смесью и петарды в полицейских. В ответ полиция применила слезоточивый газ и водометы.





Партия Сальвини, основанная на богатом севере страны, обычно пренебрежительно высказывалась о жителях южной Италии, и называла их лентяями, которые зависят от государственных "подачек". Но теперь эта политсила пытается извлечь выгоду из антииммигрантских настроений в регионе.









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