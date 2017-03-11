В Неаполе визит лидера прокремлевской партии обернулся стычками
11.03.2017 21:45
В Неаполе противники визита лидера прокремлевской итальянской партии Лига Севера вступили в столкновения с полицией
Фото: ЕРА
В итальянском Неаполе произошли столкновения между полицией и протестующими: тысячи людей вышли на демонстрацию против визита лидера антииммигрантской и прокремлевской партии Лига Севера Маттео Сальвини. Об этом сообщает ВВС.
Лидер "Лиги Севера" Маттео Сальвини прибыл в Неаполь и впервые выступил на митинге на юге Италии. Столкновения вспыхнули, когда группа анархистов в масках радикального движения "Черный блок" начала бросать бутылки с зажигательной смесью и петарды в полицейских. В ответ полиция применила слезоточивый газ и водометы.
Партия Сальвини, основанная на богатом севере страны, обычно пренебрежительно высказывалась о жителях южной Италии, и называла их лентяями, которые зависят от государственных "подачек". Но теперь эта политсила пытается извлечь выгоду из антииммигрантских настроений в регионе.
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