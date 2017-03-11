В Турции оцеплены здания посольства и консульства Нидерландов

В Турции на фоне конфликта Анкары и Амстердама якобы из соображений безопасности оцеплены здания консульства и посольства Нидерландов

Кордон полиции у здания консульства Нидерландов в Стамбуле (фото - ЕРА)



Источник информагентства в МИД Турции сообщил, что такие меры приняты из соображений безопасности.

В то же время информагентство Анадолу сообщает, что сотрудники МВД Нидерландов перекрыли дорогу у резиденции генконсульства Турции в Роттердаме на фоне сообщений о скором прибытии министра семьи и социальной политики Турции Фатмы Бетюль Саям Кайи к зданию дипмиссии.

Ранее сегодня Эрдоган назвал Нидерланды "пережитком нацизма и фашистами". Такое заявление он сделал после того, как Нидерланды отменили разрешение на посадку самолета главы МИД Турции Чавушоглу в Роттердаме. Там он должен был выступить на митинге во дворе генконсульства Турции. Власти Роттердама запретили выступление Чавушоглу в рамках агитации турецких властей в поддержку Эрдогана на конституционном референдуме. Голосование относительно установления президентской формы правления пройдет 16 апреля.

Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте назвал "безумными" высказывания президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана , в которых он назвал голландцев "пережитком нацизма и фашистами". Еврокомиссар Йоханнес Хан сообщил, что ЕС урежет финансовую помощь Турции по евроинтеграции.

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ЛIГАБiзнесIнформ

Информационное агентство

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