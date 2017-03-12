В ходе беспорядков в Батуми полиция задержала 40 человек

В МВД Турции заявили, что полиция и спецназ полностью контролируют ситуацию в центре Батуми, где в ночь на воскресенье произошли беспорядки

В результате столкновений местных жителей и полиции в грузинском городе Батуми были задержаны около 40 человек. Об этом сообщает агентство Грузия Online.

По словам Министра внутренних дел Грузии Георгия Мгебришвили, сейчас полиция и спецназ полностью контролируют ситуацию в центре Батуми, где в ночь на воскресенье произошли беспорядки.

Глава МВД Грузии заявил, что организаторы и участники уличных беспорядков в Батуми будут наказаны по всей строгости закона. Он добавил, что правоохранителям уже удалось идентифицировать личности многих участников акции протеста.

"Ситуация полностью под контролем. Полиция полностью контролирует ситуацию. Подобный хаос и любые беспорядки не могут произойти на территории Грузии", - заявил Мгебришвили.

Спонтанная акция жителей Батуми началась после того, как патрульная полиция оштрафовала гражданина на 200 лари. Как сообщают источники, мужчина ехал с похорон собственного сына, и на пути остановил машину у аптеки, так как супруге стало плохо. Именно в это время подъехала патрульная полиция и наложила штраф за создание помех автодорожному движению. Между мужчиной и полицейским возникла словесная перепалка, в результате чего мужчина был задержан, а также еще один гражданин, который пытался заступиться за мужчину.

Жители Батуми заявляют, что полиция в последнее время жестко штрафует водителей. Участники акции требуют отставки главы местной полиции Кахи Бухрадзе и освобождения задержанных.

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