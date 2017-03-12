Премьер Турции: Надо жестко отреагировать на действия Нидерландов

Бинали Йылдырым считает, что сложившийся кризис в дипломатических отношениях вызван внутренними пролблемами Нидерландов

Премьер-министр Турции Бинали Йылдырым считает, что Турция должна жестко реагировать в сложившейся ситуации с Нидерландами. Об этом сообщает Anadolu.



"Это не может быть приемлемым для нас, и мы должны жестко отреагировать", - заявил Йылдырым.

Он считает, что причиной текущего кризиса в дипломатических отношениях двух стран стали внутренние проблемы Нидерландов.



Йылдырым напомнил, что 15 марта в Нидерландах должны пройти общие выборы.

Турецкий премьер также назвал грандиозным скандалом отсутствие реакции европейских союзников.

"Наши европейские союзники, которые при любой возможности вспоминают о свободе слова, правах человека и демократии, сами проигнорировали права человека в этом инциденте", - заявил он.

Вчера президент Турции Реджеп Эрдоган назвал Нидерланды "пережитком нацизма и фашистами". Такое заявление он сделал после того, как Нидерланды отменили разрешение на посадку самолета главы МИД Турции Чавушоглу в Роттердаме. Там он должен был выступить на митинге во дворе генконсульства Турции. Власти Роттердама запретили выступление Чавушоглу в рамках агитации турецких властей в поддержку Эрдогана на конституционном референдуме. Голосование относительно установления президентской формы правления пройдет 16 апреля.

Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте назвал "безумными" высказывания президента Турции, в которых он назвал голландцев "пережитком нацизма и фашистами". Еврокомиссар Йоханнес Хан сообщил, что ЕС урежет финансовую помощь Турции по евроинтеграции.

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