Полиция Нидерландов выдворила члена турецкого правительства

Министра по делам семьи и социальной политике Турции Фатму Кайю депортировали из Нидерландов на немецкую границу

Нидерландская полиция сегодня, 12 марта, рано утром отправила министра по делам семьи и социальной политике Турции Фатму Кайю на немецкую границу. Об этом сообщает Deutsche Welle.



До этого Кайю не пустили на территорию турецкого консульства, остановив в 30 метрах от здания дипмиссии.



Премьер-министр Нидерландом Марк Рютте написал на своей странице в Facebook, что визит министра угрожал общественному порядку на фоне обострения отношений между двумя странами.



Кайя решила ехать в Роттердам на машине после того, как главе турецкого МИДа Мевлюту Чавушоглу запретили садиться на самолете на территориии Нидерландов. Министр по делам семьи находилась в Германии, поскольку участвовала в ряде мероприятий.



Мэр Роттердама Ахмед Абуталеб объяснил, что по закону после решения о выдворении человека доставляют в страну, откуда он прибыл.



11 марта президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган назвал Нидерланды "пережитком нацизма и фашистами". Такое заявление он сделал после того, как Нидерланды отменили разрешение на посадку самолета главы МИД Турции Чавушоглу в Роттердаме. Там он должен был выступить на митинге во дворе генконсульства Турции. Власти Роттердама запретили выступление Чавушоглу в рамках агитации турецких властей в поддержку Эрдогана на конституционном референдуме.

Премьер-министр Нидерландов назвал высказывания Эрдогана "безумными", а Еврокомиссар Йоханнес Хан сообщил, что ЕС урежет финансовую помощь Турции по евроинтеграции.

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