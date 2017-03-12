Иракские войска взяли под контроль треть западного Мосула
Иракские войска отбили у террористической организации Исламское государство более трети западной части города Мосул с начала масштабного наступления в прошлом месяце. Об этом сообщает агентство AFP.
"Более трети правого берега (на западе Мосула) находится под контролем наших подразделений", - заявили в командовании иракских войск.
Мосул разделен рекой Тигр, и его восточная сторона называется левый берег, а западная - правый. Наиболее густонаселенные районы города все еще находятся под контролем ИГ.
19 февраля Иракские войска начали операцию по освобождению западной части Мосула.
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