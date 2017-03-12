Президент Южной Кореи выехала из Голубого дома

Пак Кын Хе после объявления импичмента выехала из президентского дворца

Президент Южной Кореи Пак Кын Хе оставила президентский дворец (Голубой дом). Об этом сообщает AFP.



10 марта Конституционный суд Южной Кореи поддержал импичмент президента.



Хе передала через своего пресс-секретаря извинения. "Прошу прощения за то, что не смогла. Надеюсь, что правда в конце концов откроется", - сказала она.



В конце прошлого года в Южной Кореи вокруг президента страны Пак Кын Хе вспыхнул скандал, связанный с ее близкой подругой, которую подозревали в попытках за деньги влиять на решения руководства страны.

Президент принесла извинения из-за скандала, однако это не остановило оппозицию и возмущенный народ. Каждую субботу сотни тысяч корейцев протестовали у стен президентского дворца, требуя отставки Пак Кын Хе, чей рейтинг упал до 5%. 9 декабря 2016 года парламент Южной Кореи объявил импичмент Пак Кын Хе, она согласилась уйти в отставку.

Подписывайтесь на аккаунт ЛІГА.net в Twitter, Facebook, ВКонтакте и Одноклассниках: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.