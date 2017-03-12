Защита от браконьеров: В зоопарке Бельгии носорогам обрежут рога

Ветеринары утверждают, что эта процедура безболезненна и со временем рог у животного отрастет

Владельцы частного зоопарка Пайри Дайза в Бельгии решили обрезать рога носорогам, чтобы защитить животных от браконьеров. Об этом сообщает агентство Би-би-си.

На этот шаг администрация решилась из-за того, что на этой неделе в зоопарке под Парижем злоумышленники проникли в вольер, застрелили белого носорога и отпилили у него рог.

По официальной информации, до сих пор в Европе не было подобных случаев.

В народной медицине некоторых стран рог носорога считается целебным, в Восточной Азии его содержимое относится к афродизиакам. Цена одного килограмма на черном рынке может составлять десятки тысяч долларов.

Удаление рогов у носорогов часто практикуется в Африке для защиты от браконьеров. Ветеринары говорят, что эта процедура безболезненна и со временем рог отрастет.

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