Президент Молдовы едет к Путину, чтобы "укрепить отношения"

По словам Додона, нынешнее состояние отношений между Молдовой и РФ "идут вразрез интересам двух стран"

Президент Молдовы Игорь Додон заявил, что будет стремиться укрепить отношения с Россией в ходе своего визита в РФ с 16 по 18 марта. Об этом сообщает Радио Свобода.

В ходе визита в РФ Додон также встретится непосредственно с президентом Владимиром Путиным.

По словам президента Молдовы, "нынешнее состояние российско-молдавских отношений идет вразрез с интересами двух государства".

Додон также обвинил коалицию Молдовы в попытках "провести сближение" с Европейским Союзом, что и привело, по его мнению, к ухудшению отношений с РФ.

"В результате мы фактически потеряли наши традиционные российские рынки и не смогли получить новые", - заявил президент Молдовы.

7 марта сообщалось, что Европейский Союз исключил возможность трехсторонних переговоров с участием России, Молдовы и ЕС по вопросам имплементации Соглашения об ассоциации Молдова-ЕС.

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