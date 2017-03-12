В Беларуси продолжаются массовые протесты в разных городах

Протестующие высказывают недовольство принятием декрета №3, предписывающего обязательную оплату пошлин неработающими гражданами

В воскресенье на протестный митинг в центре Бобруйска вышли более 700 человек. В городе Орша более 500 протестующих у здания местной администрации скандировали "Долой холуев!" и "Лукашенко в отставку". В Бресте вторые выходные подряд люди идут по центру города, выражая недовольство политикой белорусских властей. Во второй половине дня протестная акция намечена в белорусском Рогачеве. Об этом сообщает Би-би-си.

Участники акций протестуют против введения декрета №3, который предписывает обязательное внесение неработающими гражданами пошлин "за пользование благами".

Как сообщает агентство UDF.BY, за последние сутки в Беларуси за "Марши нетунеядцев" задержали более 20 человек.

Люди возмущены, что их в государственных СМИ называют тунеядцами, некоторые недовольны, что государство требует платить за приватизацию квартир, которые были получены во времена Советского Союза.

9 марта президент Беларуси Александр Лукашенко на совещании во Дворце независимости заявил, что до 1 мая во всех городах страны не должно остаться безработных, а если люди не захотят работать на предложенных им местах, то это - "их проблемы".

"Майдана в Беларуси не будет", - заявил также Лукашенко.

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