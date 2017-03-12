США готовы начать пересмотр условий членства в НАФТА

Министр торговли США сообщил, что в результате переговоров могут быть подписаны два двухсторонних соглашения или новое трехстороннее

В ближайшие месяцы США планируют начать формальные переговоры с Канадой и Мексикой о пересмотре условий существования зоны свободной торговли НАФТА и членства в ней. Об этом заявил министр торговли США Уилбур Росс, передает Голос Америки.

Как сообщается, Росс должен будет оповестить Конгресс о начале таких переговоров.

Министр отметил, что в результате переговоров могут быть подписаны два двухсторонних соглашения или новое трехстороннее.

Во время избирательной кампании президент США Дональд Трамп заявил, что существование НАФТА приводит к сокращению рабочих мест в США. Он пообещал, что если Канада и Мексика не согласятся на переговоры об изменении НАФТА, то он в соответствии с предусмотренной процедурой объявит, "что Америка намерена выйти из соглашения".

21 января Трамп сообщил о планах налаживать отношения со "старыми врагами", выходе из международной торгово-экономический организации Транстихоокеанского партнёрства (ТТП) и пересмотре членства в Североамериканской зоне свободной торговли (НАФТА).

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