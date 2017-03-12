В ФРГ предлагают создать министерство для борьбы с популизмом

По мнению главы Христианско-демократического союза, районы, из которых уходит государство, "становятся легкой добычей для популистов"

Консервативный блок партий Христианско-демократический союз и Христианско-социальный союз планирует создание Министерства родного края, которое должно помочь развитию сельских регионов и противодействовать популистам. Об этом сообщает Deutsche Welle.

Вполне возможно, что Министерство появится на основе Министерства сельского хозяйства. Как отмечается, глава Министерства сельского хозяйства Кристиан Шмидт является горячим приверженцем этой идеи.

"Качество и условия жизни в сельских регионах станут центральной темой ближайших лет...Если люди чувствуют, что их бросили на произвол судьбы, это надо воспринимать всерьез", - считает министр.

"Районы, из которых уходит государство, становятся легкой добычей для популистов, - заявил глава фракции Христианско-демократический союз в федеральной земле Тюрингия Майк Моринг.

"Мы не отдадим им наши города и поселки", - добавил он.

24 января канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что ответом на вызовы мировой глобализации и цифровой революции должна стать открытость, а не популизм, поляризация или изоляция.

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