РФ разочарована отсутствием прогресса в отношениях с США - Песков

Песков также заявил, что обвинения во вмешательстве РФ в президентские выборы в США - это попытка "демонизировать" Россию

Москва разочарована администрацией президента Дональда Трампа и констатирует отсутствие прогресса в улучшении отношений между РФ и США. Об этом заявил пресс-секретарь президента Владимира Путина Дмитрий Песков, передает Радио Свобода.

"У нас нет правильного понимания перспектив наших двусторонних отношений", - сказал он.

В интервью телеканалу CNN Песков заявил, что РФ "будет надеяться, что контакты (с США - ред.) будут более частыми, более глубокими для того, чтобы обсудить все друг с другом, чтобы попытаться осмыслить" после долгих пауз в двухсторонних отношениях.

Об обвинениях во вмешательстве России в президентские выборы в США Песков сказал, что это попытки "демонизировать" Россию.

Что касается российского посла Сергея Кисляка, который встречался с генеральным прокурором Джеффом Сешнсом дважды в преддверии выборов, Песков сказал, что Кисляк был просто делал свою работу.

"Он говорил о двусторонних отношениях", - сказал Песков.

7 марта генеральный прокурор США заявил, что не упомянул о встречах с российским послом Кисляком, так как заданные ему вопросы сенаторов к ним не относились.

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