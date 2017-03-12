В Конгрессе призвали Трампа доказать факт прослушки его телефона
Комитет Палаты представителей США по разведке призвал президента США Дональда Трампа к понедельнику предоставить доказательства того, что его телефон в Trump Tower прослушивался во время избирательной кампании. Об этом сообщается в сюжете Голоса Америки.
С письмом, содержащим это требование, к президенту обратились председатель комитета республиканец Девид Нунез и ведущий демократ в комитете Адам Шифф.
Тем временем, сенатор Джон Маккейн заявил, что у Трампа есть два варианта: взять свои слова назад или представить информацию, "которой заслуживает американский народ".
"Если его предшественник (Барак Обама - ред.) нарушил закон…то мы, по меньшей мере, столкнулись с серьезной проблемой", - сказал Маккейн.
4 марта Трамп в Twitter обвинил в прослушивании его телефонов во время выборов 44-го президента США Барака Обаму.
6 марта ФБР попросило Министерство юстиции США опровергнуть обвинения Трампа, что его телефоны прослушивал Обама.
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