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В Конгрессе призвали Трампа доказать факт прослушки его телефона

12.03.2017 22:12
Комитет дал Трампу время до понедельника. Сенатор Маккейн заявил, что президент США должен предоставить доказательства или забрать свои слова обратно
В Конгрессе призвали Трампа доказать факт прослушки его телефона
Дональд Трамп (фото - ЕРА)

Комитет Палаты представителей США по разведке призвал президента США Дональда Трампа к понедельнику предоставить доказательства того, что его телефон в Trump Tower прослушивался во время избирательной кампании. Об этом сообщается в сюжете Голоса Америки.

С письмом, содержащим это требование, к президенту обратились председатель комитета республиканец Девид Нунез и ведущий демократ в комитете Адам Шифф.

Тем временем, сенатор Джон Маккейн заявил, что у Трампа есть два варианта: взять свои слова назад или представить информацию, "которой заслуживает американский народ".

"Если его предшественник (Барак Обама - ред.) нарушил закон…то мы, по меньшей мере, столкнулись с серьезной проблемой", - сказал Маккейн.

4 марта Трамп в Twitter обвинил в прослушивании его телефонов во время выборов 44-го президента США Барака Обаму.

6 марта ФБР попросило Министерство юстиции США опровергнуть обвинения Трампа, что его телефоны прослушивал Обама.

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
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