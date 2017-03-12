В Конгрессе призвали Трампа доказать факт прослушки его телефона

Комитет дал Трампу время до понедельника. Сенатор Маккейн заявил, что президент США должен предоставить доказательства или забрать свои слова обратно

Комитет Палаты представителей США по разведке призвал президента США Дональда Трампа к понедельнику предоставить доказательства того, что его телефон в Trump Tower прослушивался во время избирательной кампании. Об этом сообщается в сюжете Голоса Америки.

С письмом, содержащим это требование, к президенту обратились председатель комитета республиканец Девид Нунез и ведущий демократ в комитете Адам Шифф.

Тем временем, сенатор Джон Маккейн заявил, что у Трампа есть два варианта: взять свои слова назад или представить информацию, "которой заслуживает американский народ".

"Если его предшественник (Барак Обама - ред.) нарушил закон…то мы, по меньшей мере, столкнулись с серьезной проблемой", - сказал Маккейн.

4 марта Трамп в Twitter обвинил в прослушивании его телефонов во время выборов 44-го президента США Барака Обаму.

6 марта ФБР попросило Министерство юстиции США опровергнуть обвинения Трампа, что его телефоны прослушивал Обама.

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