В Эфиопии из-за оползня на мусорной свалке погибли 46 человек

Мусор завалил дома в близлежащем бедном квартале. Большинство погибших - это люди, которые искали вещи на свалке

На окраине столицы Эфиопии произошел оползень из мусора на местной свалке, сообщает Deutsche Welle.



Повалились дома. По официальным данным, погибли по меньшей мере 46 человек, из них 32 - женщины.



Местные власти предупреждают, что есть вероятность новых смещений.



Большинство погибших - это люди, которые искали на свалке вещи. Спасти удалось 37 человек.



Рядом со свалкой расположены бедные кварталы. Мусоросвалку использовали на протяжении 50 лет. На несколько лет ее закрывали, но потом открыли снова из-за того, что фермеры заблокировали создание новой свалки в их районе.

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