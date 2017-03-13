На Гаити автобус врезался в толпу: 34 погибших

Водитель скрылся с места происшествия; после инцидента люди пытались поджечь автобус

На Гаити в городе Гонаив автобус врезался в толпу жителей. Об этом сообщает BBC.



Погибли по меньшей мере 34 человек.



Автобус сначала сбил двух человек на остановке, а потом врезался в группу уличных музыкантов.

Жители города напали на автобус и пытались его поджечь. Водитель бежал с места происшествия.



Обстоятельства трагедии будут расследовать.

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