На Гаити автобус врезался в толпу: 34 погибших
13.03.2017 03:58
Водитель скрылся с места происшествия; после инцидента люди пытались поджечь автобус
Фото: TelenoticiasRD/Twitter
На Гаити в городе Гонаив автобус врезался в толпу жителей. Об этом сообщает BBC.
Погибли по меньшей мере 34 человек.
Автобус сначала сбил двух человек на остановке, а потом врезался в группу уличных музыкантов.
Жители города напали на автобус и пытались его поджечь. Водитель бежал с места происшествия.
Обстоятельства трагедии будут расследовать.
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