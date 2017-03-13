В Харьковской области рыбаки застряли на отколовшейся льдине
13.03.2017 04:55
Четверых рыбаков, среди которых был ребенок, спасатели переправили на берег
Скриншот видео
В Харьковской области четверо рыбаков не могли добраться до берега на водохранилище около Старого Салтова. Об этом сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям.
Рыбаки, среди которых ребенок, оказались на льдине, которая откололась. Спасатели надели на них спасательные жилеты и переправили на берег. Медицинская помощь не понадобилась.
В конце февраля в поселке Надлиманское Одесской области на Днестровском лимане во время рыбалки провалились под лед и утонули трое человек.
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