В Харьковской области рыбаки застряли на отколовшейся льдине

Четверых рыбаков, среди которых был ребенок, спасатели переправили на берег

В Харьковской области четверо рыбаков не могли добраться до берега на водохранилище около Старого Салтова. Об этом сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям.



Рыбаки, среди которых ребенок, оказались на льдине, которая откололась. Спасатели надели на них спасательные жилеты и переправили на берег. Медицинская помощь не понадобилась.



В конце февраля в поселке Надлиманское Одесской области на Днестровском лимане во время рыбалки провалились под лед и утонули трое человек.



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