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Германия удвоила финансовую помощь для Африки

13.03.2017 05:25
Германия считает, что ситуация в Африке отчаянная и нужна широкая международная помощь
Германия удвоила финансовую помощь для Африки
Фото: EPA

Германия выделит еще 15 миллионов евро на экстренную гуманитарную помощь Африке. Об этом заявил глава МИД ФРГ Зигмар Габриэль в разговоре с замгенсека ООН Стефаном О'Брайеном, передает Укринформ

"Я пообещал координатору по чрезвычайной помощи О'Брайену удвоить нашу гуманитарную помощь страдающему народу в районе Африканского Рога и выделить дополнительно 15 миллионов евро помощи", - сказал Габриэль.

Глава МИД считает, что ситуация с голодом в африканских регионах отчаянная. Миллионы людей могут умереть, если в ближайшее же время не поступит широкая международная помощь.

Германия призвала другие страны присоединиться.

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