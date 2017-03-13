Германия удвоила финансовую помощь для Африки
Германия выделит еще 15 миллионов евро на экстренную гуманитарную помощь Африке. Об этом заявил глава МИД ФРГ Зигмар Габриэль в разговоре с замгенсека ООН Стефаном О'Брайеном, передает Укринформ.
"Я пообещал координатору по чрезвычайной помощи О'Брайену удвоить нашу гуманитарную помощь страдающему народу в районе Африканского Рога и выделить дополнительно 15 миллионов евро помощи", - сказал Габриэль.
Глава МИД считает, что ситуация с голодом в африканских регионах отчаянная. Миллионы людей могут умереть, если в ближайшее же время не поступит широкая международная помощь.
Германия призвала другие страны присоединиться.
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