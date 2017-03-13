Фийон стал фигурантом нового скандала из-за костюмов

Кандидат в президенты получил в подарок костюмы стоимостью 13 тысяч евро, а лимит разрешенных пожертвований - 4600 евро

Кандидат в президенты Франции Франсуа Фийон получил в подарок от друга два костюма стоимостью 13 тысяч евро. Об этом сообщает BBC.



Во Франции действует лимит - частные лица могут давать кандидату не больше 4600 евро.



"Друг дал мне костюмы как подарок в феврале. И что?" - сказал Фийон в интервью.

Ранее у Фийона нашли незадекларированный беспроцентный кредит в размере 50 тысяч евро, который он взял у друга-миллиардера, совладельца рейтингового агентства Fitch Марка Ладре де Лашарьера в 2013 году.



Рейтинг Фийона резко упал после того, как газета Le Canard Enchaine в конце января сообщила, что он, будучи депутатом парламента, фиктивно устроил жену Пенелопу Кларк на должность своей ассистентки. 6 января финансовый отдел прокуратуры Франции начал следственную проверку по делу о работе жены Фийона в качестве парламентского ассистента.



Сам политик уже принес свои извинения, заявив, что "ошибся", когда нанял жену и детей. Этого, однако, не хватило, чтобы уберечь рейтинг Фийона от частичного падения.

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