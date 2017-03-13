Джонсон об агрессии РФ: Они причастны к многим грязным трюкам
Агрессивная путинская Россия может попытаться, использовав недавно выделенные в отдельный род войск Войска информационных операций РФ, подорвать демократию в Великобритании. Об этом в эфире канала ITV News заявил глава Форин-офиса Борис Джонсон, пишет агентство Радио Свобода.
"У нас есть множество доказательств того, что россияне способны делать это (подорвать демократические процессы в Британии, - ред.). Нет никаких сомнений, что они причастны к различным грязным трюкам, вроде нарушения вещания французских телестанций. Вы видели, что произошло в Соединенных Штатах, где вообще не стоит вопрос, причастны ли они к хакерским атакам на Национальный комитет Демократической партии... Вы видели, что произошло в Черногории", - сказал министр иностранных дел Великобритании.
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12 марта 2017 года в британской газете Sunday Times появилось сообщение, что местная служба безопасности, Центр правительственной связи, направила основным политическим партиям Великобритании советы, как противостоять потенциальным угрозам со стороны российских хакеров.
Ранее премьер-министр Великобритании Тереза Мэй призвала ЕС скооперироваться с Балканами для более эффективного противостояния "дезинформационным кампаниям" Кремля.
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