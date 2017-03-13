В Китае запретят оскорблять героев революции Мао Цзэдуна

В Китае дополнили находящийся в разработке гражданский кодекс статьей о недопустимости оскорбления "памяти героев революции и искажения истории партийных подвигов". Об этом со ссылкой на текст заявления компартии КНР по этому поводу пишет служба Би-би-си.

"Оскорбление имени, образа, репутации или чести героев и мучеников идет во вред общественным интересам и должно наказываться в рамках гражданского кодекса", - говорится в новой норме, принятой Народным политическим консультативным советом Китая.

Документ должен вступить в силу к 2020 году.

Предполагается, что такая норма закона поможет китайским властям "бороться с историческими фальсификациями".

"Сегодня некоторые используют искаженные факты и клевету со злым умыслом опорочить честь и репутацию героев и мучеников... Это очень плохо отражается на обществе", - заявили в комитете Коммунистической партии по законодательству.

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Аналитические статьи о провалах Компартии - голоде 1958-1962 годов или ужасах "культурной революции" 1960-1970 годов - нынешние власти считают нападками на наследие Мао Цзэдуна и резко порицают. Историков, которые не придерживаются официальной линии, в Китае называют "историческими нигилистами".

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