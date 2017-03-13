Песков подтвердил встречи посла с соратниками Трампа до выборов

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков пытался всячески подчеркнуть, что темы разговоров во время встреч не касались выборов в США

Посол России в США Сергей Кисляк встречался с соратниками Дональда Трампа во время его президентской кампании, подтвердил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью американскому телеканалу СNN.

Песков заявил, что "Кисляк просто выполняет свою работу". "Он говорил о том, что происходит в Соединенных Штатах, чтобы мы лучше понимали ситуацию в Москве. Это то, что делает каждый посол России за рубежом, каждый посол США за рубежом, в том числе в Москве", - сказал Песков.

Спикер Кремля всячески пытался заявить о том, что тема разговора во время встречи не касалась выборов в США. "Не было никаких встреч по выборам... никоим образом это не должно быть представлено как вмешательство в избирательный процесс", - сказал Песков.

14 февраля советник Трампа по национальной безопасности Майкл Флинн подал в отставку из-за скандала о телефонных разговорах с российским послом в Вашингтоне Сергеем Кисляком.

2 марта 2017 года СМИ сообщили, что Генпрокурор США Джефф Сешнс во время утверждения на должность якобы скрыл тот факт, что в прошлом году провел две встречи с Кисляком. После этого Сешнс заявил о самоотводе от расследований ФБР возможных связей команды Трампа с Россией во время предвыборной кампании.

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