Соответствующий проект соглашения с непризнанной республикой будет представлен президенту государства-агрессора Владимиру Путину

Правительство государства-агрессора России представит президенту Владимиру Путину проект соглашения с непризнанной Южной Осетией, который позволит принимать на службу в российскую армию представителей югоосетинских незаконных вооруженных формирований (НВФ). Соответствующий документ опубликован на российском официальном портале правовой информации.



"Одобрить представленный Министерством обороны РФ согласованный с Министерством иностранных дел РФ и другими заинтересованными федеральными органами исполнительной власти и предварительно проработанный с югоосетинской стороной проект соглашения между РФ и Республикой Южная Осетия о порядке вхождения отдельных подразделений ВС Республики Южная Осетия в состав ВС РФ", - говорится в документе.



Согласно проекту соглашения, представителей югоосетинских НВФ будут принимать "на военную службу по контракту" в армию государства-агрессора и направлять их "в российскую военную базу в добровольном порядке".

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Так называемый гражданин непризнанной республики, заключающий подобный "контракт", должен быть уволен со "службы" в НВФ югоосетинских сепаратистов, отмечается в документе.



22 февраля 2017 года президент Петр Порошенко заявил, что российский военный контингент в Приднестровье при поддержке более 20 тысяч российских военных в оккупированном Крыму в любое время может быть использован для атаки на Украину.



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