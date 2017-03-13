Парламент Венгрии переизбрал Адера на посту президента
13.03.2017 15:57
Срок полномочий президента Венгрии составляет 5 лет
Янош Адер (фото - EPA)
Новым президентом Венгрии переизбран действующий глава государства Янош Адер. Об этом сообщает HVG.hu.
Из 170 депутатов за него проголосовали 131 человек.
В то же время за кандидата левой оппозиции Ласло Майтены отдали голоса 39 депутатов.
Срок полномочий президента Венгрии составляет 5 лет.
2 мая 2012 года сообщалось, что Адер стал президентом Венгрии.
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