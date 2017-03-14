Шотландия готовится к новому референдуму о независимости

В Шотландии снова хотят провести референдум о независимости от Великобритании, поскольку большинство шотландцев выступают против Brexit

Первый министр Шотландии Никола Стерджен объявила, что она запросит разрешение регионального парламента на проведение повторного референдума о независимости, поскольку большинство шотландцев высказались против Brexit и хотят остаться в Европейском Союзе. Об этом сообщает Би-би-си.

По закону, перед тем как подавать запрос о референдуме в правительство Великобритании, Стерджен должна получить разрешение шотландского парламента.

По словам Николы Стерджен, она хотела бы провести голосование между осенью 2018 года и весной 2019-го.

В июне 2016 года Шотландия и Северная Ирландия (Ольстер) в ходе референдума о членстве в ЕС проголосовали за сохранение Великобритании в составе объединения, а большинство избирателей в Англии и Уэльсе поддержали выход.

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