Белый дом: слова Трампа о прослушке не следует понимать буквально
Заявление президента США Дональда Трампа о том, что предыдущий глава государства Барак Обама прослушивал его телефонные разговоры, не следует понимать буквально, заявил пресс-секретарь Белого дома Шон Спайсер. Об этом сообщает Би-би-си.
"Президент использовал слово "прослушка" в кавычках, что означало наблюдение и другие действия в широком смысле", - сказал Спайсер.
4 марта Трамп написал в своем Twitter: "Ужасно! Только что узнал, что Обама в Trump Tower подсоединил жучки перед самой победой. Ничего не найдено. Это маккартизм! Насколько пал низко президент Обама, прослушивая мои телефоны во время самого священного процесса выборов. Это Никсон/Уотергейт. Плохой (или больной) парень!".
12 марта комитет Палаты представителей США по разведке призвал Трампа к понедельнику предоставить доказательства того, что его телефон в Trump Tower прослушивался во время избирательной кампании.
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