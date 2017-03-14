Белый дом: слова Трампа о прослушке не следует понимать буквально

По словам пресс-секретаря Белого дома, Трамп использовал слово "прослушка" в переносном смысле

Заявление президента США Дональда Трампа о том, что предыдущий глава государства Барак Обама прослушивал его телефонные разговоры, не следует понимать буквально, заявил пресс-секретарь Белого дома Шон Спайсер. Об этом сообщает Би-би-си.

"Президент использовал слово "прослушка" в кавычках, что означало наблюдение и другие действия в широком смысле", - сказал Спайсер.

4 марта Трамп написал в своем Twitter: "Ужасно! Только что узнал, что Обама в Trump Tower подсоединил жучки перед самой победой. Ничего не найдено. Это маккартизм! Насколько пал низко президент Обама, прослушивая мои телефоны во время самого священного процесса выборов. Это Никсон/Уотергейт. Плохой (или больной) парень!".

12 марта комитет Палаты представителей США по разведке призвал Трампа к понедельнику предоставить доказательства того, что его телефон в Trump Tower прослушивался во время избирательной кампании.

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