ООН: масштабы страданий детей в Сирии - беспрецедентны

По данным ЮНИСЕФ, в 2016 году были убиты, по меньшей мере, 652 ребенка. Более 850 сирийских детей были завербованы в качестве бойцов

В 2016 году преступления против сирийских детей достигли беспрецедентных масштабов. Об этом сообщается в новом докладе Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ), передает Центр новостей ООН.

Авторы доклада призвали стороны конфликта и страны, которые могут оказать на них влияние, а также всех неравнодушных к судьбе детей, остановить кровавую бойню в Сирии.

Согласно данным доклада, в 2016 году были убиты, по меньшей мере, 652 ребенка - на 20% больше, чем в 2015 году. При этом 255 детей погибли либо в школе, либо рядом с ней.

"Масштабы страданий детей - беспрецедентны. Миллионы детей в Сирии ежедневно подвергаются нападениям, их жизнь перевернулась", - заявил региональный директор ЮНИСЕФ по Ближнему Востоку и Северной Африке Герт Каппеларе.

Он подчеркнул, что война будет иметь катастрофические последствия для здоровья, благополучия и будущего сирийских детей.

По данным ЮНИСЕФ, более 850 сирийских детей были завербованы в качестве бойцов. Это вдвое больше, чем в прошлом году. Дети воюют на линии фронта, а также нередко принимают участие в казнях, становятся смертниками или надзирателями в тюрьмах.

В ЮНИСЕФ также напоминают, что почти три миллиона сирийских детей находятся в труднодоступных районах, 280 тысяч - в осажденных городах. Они полностью отрезаны от гуманитарной помощи.

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