РФ перебросила спецназ в Египет - СМИ

Источники из Египта уточнили, что группа российского спецназа состоит из 22 человек. Также на авиабазу был доставлен беспилотник

Российская Федерация разместила силы спецназа на авиабазе в западной части Египта, на границей с Ливией. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на военных и дипломатические источники в США и Египте.

Источники из Египта уточнили, что группа российского спецназа состоит из 22 человек. Также на авиабазу был доставлен беспилотник.

Как заявил источник журналистов среди дипломатов США, это может быть попыткой со стороны РФ поддержать командующего ливийской армией Халифа Хафтару.

В Министерстве обороны РФ от комментариев отказались.

"Нет иностранных солдат из любой страны на территории Египта. Это вопрос суверенитета", - заявил представитель египетской армии Тамер аль-Рифаи.

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