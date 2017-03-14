Повстанцы отказалась от переговоров: РФ продолжает бомбить Сирию
Представители сирийской оппозиции решили не участвовать во встрече по вопросам урегулирования ситуации в стране, которая начнется сегодня в Астане, так как российская авиация продолжает совершать воздушные атаки вопреки договоренностям о прекращении огня. Об этом сообщает агентство Reuters.
По словам повстанцев, армия РФ не выполняет условий турецко-российского перемирия.
"Решение не ехать связано с тем, что Россия продолжает совершать преступления против гражданских в Сирии и поддерживать преступления сирийского режима", - сказал представитель повстанцев, добавив, что проинформировал об этом решении основного союзника - Турцию.
Сирийские повстанческие группы в субботу призвали к отсрочке мирных переговоров, поддерживаемых РФ в Казахстане, и заявили, что дальнейшие заседания будут зависеть от того, придерживается ли сирийское правительство и его союзники объявленного на 7-20 марта режима о прекращении огня.
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