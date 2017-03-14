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Повстанцы отказалась от переговоров: РФ продолжает бомбить Сирию

14.03.2017 07:40
Повстанцы заявляют, что российская армия продолжает совершать преступления против гражданского населения в Сирии
Повстанцы отказалась от переговоров: РФ продолжает бомбить Сирию
Фото: EPA

Представители сирийской оппозиции решили не участвовать во встрече по вопросам урегулирования ситуации в стране, которая начнется сегодня в Астане, так как российская авиация продолжает совершать воздушные атаки вопреки договоренностям о прекращении огня. Об этом сообщает агентство  Reuters.

По словам повстанцев, армия РФ не выполняет условий турецко-российского перемирия.

"Решение не ехать связано с тем, что Россия продолжает совершать преступления против гражданских в Сирии и поддерживать преступления сирийского режима", - сказал представитель повстанцев, добавив, что проинформировал об этом решении основного союзника - Турцию.

Сирийские повстанческие группы в субботу призвали к отсрочке мирных переговоров, поддерживаемых РФ в Казахстане, и заявили, что дальнейшие заседания будут зависеть от того, придерживается ли сирийское правительство и его союзники объявленного на 7-20 марта режима о прекращении огня.

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ЛIГАБiзнесIнформ
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