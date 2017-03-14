Трамп разрешил ЦРУ наносить удары с дронов в обход военных - WSJ

Центральное разведывательное управление получило полномочия самостоятельно использовать ударные беспилотники для атак по тем, кого американская разведка подозревает в терроризме, а также их объектам. Об этом со ссылкой на анонимного высокопоставленного чиновника из Вашингтона пишет деловое издание The Wall Street Journal.

Такое решение президента США Дональда Трампа знаменует собой переход от политики администрации Барака Обамы, который был против предоставления ЦРУ роли ведомства, самостоятельно решающего, когда, где и кого бомбить с дронов. При Обаме ЦРУ отводилась роль исключительно наблюдателей, а решение о том, нажимать кнопку пуска ракеты Hellfire или нет принималось военными, пишет издание.

Такая схема действий при Обаме была введена для прозрачности действий США на Ближнем Востоке и в Азии, поскольку, согласно законам страны, Пентагон обязан сообщать все подробности операций, тогда как ЦРУ этого делать не обязано.

"США первыми начали использовать ударные дроны для атак против тех, кого разведка подозревает в терроризме, это произошло после терактов 11 сентября 2001 года в Нью-Йорке и Вашингтоне", - пишет издание.

В целом же использование боевых беспилотников Predator и Reaper началось при президенте США Джордже Буше, а при Обаме программа была значительно расширена.

Читайте также: В США испытали модернизированный ударный дрон Reaper

"Критики нанесения точечных ударов задаются вопросом - а не создают ли такие удары больше боевиков, чем убивают? Они утверждают, что распространение джихадистских организаций и теракты боевиков по всему миру являются доказательством того, что использование дронов лишь укрепляет проблему", - отмечают авторы статьи.

В частности, в июле 2016 года правительство США взяло на себя ответственность за убийство по неосторожности до 116 гражданских лиц в странах, где США не воюет. Часть этих жертв - "побочный эффект" ударов по целям, которые были обозначены разведкой как террористические.

Ни Белый дом, ни Пентагон, ни ЦРУ пока не ответили на официальный запрос газеты с просьбой разъяснить ситуацию более детально.

Смотрите также: Турция стала производить собственные ударные дроны: видео тестов

В январе 2016 года секретарь СНБО Александр Турчинов заявил, что Украина якобы начнет производство боевых беспилотных летательных аппаратов.

Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook, ВКонтакте и Одноклассниках: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.