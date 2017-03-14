Турция прекращает все политические контакты с Нидерландами

Турция закроет воздушное пространство для голландских дипломатов до тех пор, "пока не будут удовлетворены" политические требования Анкары

Заместитель премьер-министра Турции Нуман Куртулмуш заявил, что Турция решила прекратить все политические дискуссии высокого уровня с Нидерландами из-за дипломатического скандала, вызванного запретом провести в Нидерландах митингов турецкими министрами. Об этом сообщает турецкое издание Daily Sabah.

Куртулмуш добавил, что Турция закроет воздушное пространство голландским дипломатам до тех пор, пока не будут удовлетворены просьбы Турции. "Мы решили не допускать в Турцию дипломатические рейсы из Голландии", - заявил заместитель премьер-министра.

Он добавил, что правительство планирует рекомендовать парламенту выйти из голландско-турецкой группы дружбы.

Послу Нидерландов, который в настоящее время находится в отпуске, запрещен въезд в Турцию.

11 марта президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган назвал Нидерланды "пережитком нацизма и фашистами". Такое заявление он сделал после того, как Нидерланды отменили разрешение на посадку самолета главы МИД Турции Чавушоглу в Роттердаме. Там он должен был выступить на митинге во дворе генконсульства Турции. Власти Роттердама запретили выступление Чавушоглу в рамках агитации турецких властей в поддержку Эрдогана на конституционном референдуме.

Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте назвал высказывания Эрдогана "безумными", а Еврокомиссар Йоханнес Хан сообщил, что ЕС урежет финансовую помощь Турции по евроинтеграции.

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