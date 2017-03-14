Сомалийские пираты вернулись: захвачен нефтетанкер - СМИ
Сомалийские пираты, возможно, захватили нефтяной танкер под флагом Шри-Ланки у восточного побережья африканского континента. Об этом со ссылкой на эксперта по борьбе с преступностью на море Джона Стида из группы Oceans Beyond Piracy сообщает агентство Reuters.
По данным экспертов, корабль подал сигнал тревоги, после чего на нем была отключена система слежения за курсом, а само судно направилось к берегу. Перемещения корабля отслеживает самолет береговой службы EU Navfor.
"За кораблем вчера около полудня следовали две моторные лодки. Потом он исчез", - сказал бывший офицер британской армии.
В случае подтверждения информации это будет первый пиратский захват корабля в регионе с 2012 года.
Танкер Aris 13, которым владеет компания из Дубая, следовал по курсу с восемью членами экипажа на борту. Представитель властей автономного района Пунтленд говорит о более 20 членах экипажа.
Вспышка пиратства близ Сомали в конце прошлого десятилетия нанесла индустрии судовых перевозок миллиардные убытки в долларах. На выкупах заложников сомалийские бандиты получили около $400 млн. Международное сообщество организовало военное патрулирование региона, после чего морской разбой там сошел на нет.
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