Военный самолет под Сочи разбился, когда садился на воду - СМИ

Пилот управлял Ту-154 до столкновения с поверхностью Черного моря, причиной крушения могла стать его дезориентация в пространстве, говорят эксперты

Завершена техническая часть расследования катастрофы Ту-154Б-2, рухнувшего в Черное море в конце декабря прошлого года после взлета из аэропорта Адлера. Об этом сообщает Коммерсант.

"Из выводов экспертов следует, что самолет вообще не падал, а сел на воду в контролируемом полете под управлением командира экипажа Романа Волкова. Причину столь странного поведения летчика сейчас ищут уже по административной линии: в Минобороны изучают медкарту погибшего пилота и результаты прохождения им психологических тестов, опрашивают инструкторов, учивших майора летать, а также выясняют, правильно ли был организован отдых экипажа перед рейсом", - говорится в сообщении.

Издание отмечает, что версия об ошибке экипажа стала доминирующей в расследовании еще в декабре прошлого года после опросов немногочисленных свидетелей ночной авиакатастрофы, заявивших экспертам: следовавший в Сирию Ту-154 не падал и не пикировал после взлета, а как бы приводнился на поверхность моря.

"Этот маневр оказался роковым для самолета и 92 находившихся на его борту человек: машина от удара развалилась на куски, которые сразу затонули", - отмечается в сообщении.

По мнению экспертов, причиной трагедии могла стать дезориентация пилота в пространстве.

"Набирая высоту в темноте, над морем, пилот не контролировал визуально положение машины, поскольку не видел впереди никаких ориентиров и даже горизонта. Дезориентировать экипаж могли даже звезды, которые одновременно были как сверху, так и снизу - в виде отражений на поверхности воды", - отмечает издание.

В этой сложной обстановке пилотирующий летчик, по словам экспертов, должен был полностью довериться приборам, показания которых командир Волков, видимо, проигнорировал, доверившись своему опыту и физиологическим ощущениям.

25 декабря 2016 года разбился самолет Министерства обороны Российской Федерации На его борту находились 92 человека. Обломки Ту-154 нашли в 1,5 км от берега в Черном море. Также в море нашли личные вещи пассажиров.

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