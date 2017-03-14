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Звонок Трампа снял Меркель с самолета: попросили прилететь позже

14.03.2017 12:30
Американский президент перезвонил канцлеру аккурат перед ее отлетом в США, и сообщил, что погода в Вашингтоне не способствует визиту
Звонок Трампа снял Меркель с самолета: попросили прилететь позже
Фото: ЕРА

Федеральный канцлер Германии Ангела Меркель перенесла сегодняшний визит в США из-за нелетных погодных условий. Новая попытка впервые встретиться с президентом США Дональдом Трампом будет предпринята в пятницу, 17 марта. Об этом сообщает агентство Голос Америки.

По словам германского лидера, она уже ехала в аэропорт, откуда должна была вылететь в Вашингтон для встречи с Трампом, когда тот ей позвонил и предложил перенести визит на более поздний срок из-за надвигающегося на восточное побережье США снегопада.

После десятиминутного разговора с Трампом Меркель все-таки поехала в аэропорт, чтобы лично сообщить об изменении планов журналистов из группы сопровождения.

"Поездка отменена. Это не шутка", - сказала канцлер представителям СМИ, которые уже находились на борту правительственного самолета.

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Ранее сообщалось, что из-за шторма, который вскоре обрушится на северо-восточные районы США, авиакомпании уже отменили тысячи рейсов, а мэры некоторых городов издали распоряжения о закрытии школ.

В Белом доме заявили, что перенос визита на пятницу был согласован "из-за ненастной погоды".

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
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