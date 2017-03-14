Европейский суд признал законным запрет хиджабов на работе

Решение Европейского суда обжалованию не подлежат

Европейские работодатели имеют право запрещать сотрудницам носить мусульманские головные платки на рабочем месте. Об этом сообщает Би-би-си.

Соответствующее решение вынес Европейский суд в Люксембурге, высшая судебная инстанция Евросоюза.

Это первое его решение о демонстрации религиозных символов на рабочем месте. Решение Европейского суда обжалованию не подлежат.

"Введение внутреннего распорядка, запрещающего ношение видимых аттрибутов, выражающих политические, религиозные или философские взгляды, не является прямой дискриминацией", - говорится в решении суда.

"При этом если в компании нет запрета на ношение религиозных атрибутов, то потворство клиентам, не желающим, чтобы их обслуживали сотрудники в хиджабах, уже будет являться дискриминацией со стороны работодателя", - постановил суд.

Поводом для судебного разбирательства стал иск бельгийки Самиры Ашбиты, которая работала секретарем в одной из местных компаний, пока ее не уволили за появление на работе в мусульманском головном платке. Ашбита посчитала, что ее права были ущемлены и подала иск.

В ряде европейских стран в общественных местах запрещена мусульманская одежда, закрывающая лицо. В прошлом году во Франции запретили закрывающие все тело купальники буркини.

23 февраля сообщалось, что женщины-военнослужащие в Турции теперь могут носить хиджаб как часть униформы.

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