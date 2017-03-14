Сирийские войска оставили без воды 5,5 млн человек - комиссия ООН

В декабре 2016 года сирийская правительственная авиация разбомбила источники водоснабжения Дамаска, эта атака приравнивается к военному преступлению

Эксперты по правам человека ООН заявляют, что в декабре 2016 года сирийская правительственная авиация разбомбила источники водоснабжения Дамаска, оставив без воды около 5,5 млн человек, передает Би-би-си.

Согласно докладу комиссии ООН, занимавшейся расследованием, есть свидетельства того, что водонапорная станция была повреждена в результате как минимум двух авиаударов.

В комиссии подчеркивают, что эта атака приравнивается к военному преступлению, так как речь идет об объекте гражданской инфраструктуры.

В докладе также говорится, что сирийская авиация разбомбила школьный комплекс в провинции Идлиб в октябре. Дамаск отвергает эти обвинения.

Ранее сирийские власти утверждали, что водоисточники в Айн аль-Фидже были разбомблены силами повстанцев в ходе битвы в долине реки Вади-Барада.

Комиссия ООН в своем докладе возлагает на оппозиционные сирийские группировки ответственность за хаотичные атаки и ведение беспорядочного артиллерийского огня, что привело к гибели десятков мирных жителей.

Доклад публикуется в шестую годовщину начала вооруженного конфликта в Сирии. По данным активистов, в ходе сирийской войны были убиты более 320 тысяч человек.

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13 марта в ЮНИСЕФ заявили, что что за 2016 год в Сирии по меньшей мере 652 ребенка были убиты, что является рекордным числом жертв за время вооруженного конфликта в стране.

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