НАТО не признает выборы в грузинском регионе Абхазия

Спецпредставитель генсека НАТО на Кавказе и в Средней Азии заявил, что выборы, проведенные 12 марта, не способствуют разрешению ситуации в Грузии

НАТО не признает выборы, проведенные в оккупированном грузинском регионе Абхазия. Об этом заявил во вторник специальный представитель генерального секретаря НАТО на Кавказе и в Средней Азии Джеймс Аппатурай, сообщает Укринформ.

"НАТО не признает выборы, проведенные 12 марта в грузинском регионе Абхазия. Эти выборы не способствуют разрешению ситуации в Грузии", - подчеркнул спецпредставитель генсека.

В НАТО также в очередной раз заявили, что союзники никогда не признают Абхазию и Южную Осетию независимыми государствами.

"Альянс продолжает оказывать поддержку суверенитета и территориальной целостности Грузии в рамках международно признанных границ", - подчеркнул Аппатурай.

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