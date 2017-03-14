НАТО не признает выборы в грузинском регионе Абхазия
НАТО не признает выборы, проведенные в оккупированном грузинском регионе Абхазия. Об этом заявил во вторник специальный представитель генерального секретаря НАТО на Кавказе и в Средней Азии Джеймс Аппатурай, сообщает Укринформ.
"НАТО не признает выборы, проведенные 12 марта в грузинском регионе Абхазия. Эти выборы не способствуют разрешению ситуации в Грузии", - подчеркнул спецпредставитель генсека.
В НАТО также в очередной раз заявили, что союзники никогда не признают Абхазию и Южную Осетию независимыми государствами.
"Альянс продолжает оказывать поддержку суверенитета и территориальной целостности Грузии в рамках международно признанных границ", - подчеркнул Аппатурай.
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