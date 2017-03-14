Европарламент утвердил ужесточение контроля над оборотом оружия

Страны ЕС будут применять более жесткие меры надзора над пневматическим оружием

Сегодня, 14 марта, Европарламент проголосовал за изменения в директивы ЕС, согласно которым будут усилены правила относительно оборота огнестрельного оружия. Об этом говорится в сообщении на сайте Европарламента.

"Евродепутаты утвердили изменения по ужесточению контроля над оружием для стрельбы холостыми патронами и списанным оружием, как то, что использовалось в парижских терактах, и обязательной для государств-членов ЕС надлежащей системы мониторинга выдачи или переоформления лицензий, а также обмена информацией", - отмечается в сообщении.

Таким образом, страны ЕС будут применять более жесткие меры надзора над пневматическим оружием, которое может быть легко переделано для стрельбы боевыми патронами.

Предусмотрен более строгий контроль над отдельными видами полуавтоматического огнестрельного оружия с магазинами повышенной емкости.

"Изменения, которые мы сейчас согласовали, закроют лазейку и будут важным вкладом в нашу безопасность, а также будут уважать права законных владельцев", - сказал депутат Европарламента Вики Форд (Великобритания).

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