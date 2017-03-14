В КНДР пригрозили США "беспощадными" атаками из-за учений в Корее

США присоединились к военным маневрам у берегов Южной Кореи и отправили туда свой авианосец. В КНДР возмутились и пригрозили "беспощадными" атаками

Во вторник, 14 марта, американский авианосец Carl Vinson был направлен к берегам Южной Кореи для участия в совместных учениях. Об этом сообщает Reuters.

В ответ на это, в Северной Кореи пригрозили США "беспощадными" атаками в случае, если авианесущий крейсер нарушит "суверенитет или достоинство" КНДР во время учений.

Решение о присоединении к учениям военных США и авианосца с истребителями F-18 на борту было принято из-за возрастающего напряжения в регионе.

Северная Корея заявила, что прибытие ударной группы США в территориальные воды Корейского полуострова является частью "безрассудной схемы", цел которой - напасть на нее.

"Если они (США, - ред.) хоть немного посягнут на суверенитет и достоинство КНДР, армия (Северной Кореи, - ред.) начнет беспощадные сверхточные удары с земли, воздуха, моря и из-под воды", - сообщили государственные информагентства КНДР.

6 марта западные СМИ со ссылкой на заявление премьер-министра Японии Синдзо Абэ сообщали, что Северная Корея запустила четыре баллистические ракеты в сторону Японского моря. Три из них упали в эксклюзивной экономической зоне Японии.

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