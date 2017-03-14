Выборы во Франции: Фийону официально предъявили обвинение

Кандидата в президенты Франции от Республиканской партии Франсуа Фийона теперь официально подозревают в растрате госсредств

Кандидату в президенты Франции Франсуа Фийону официально предъявили обвинения в нескольких преступлениях по делу о незаконном трудоустройстве его супруги. Об этом сообщает AFP.

Фийон, в частности злоупотреблении государственными средствами, сообщил его адвокат Антонин Леви.

"Ему предъявили обвинение сегодня утром. Слушание было вынесено на более поздний срок, чтобы оно могло проходить в спокойной обстановке", - сказал он.

Фиойна также обвиняют в злоупотреблении корпоративными активами.

Reuters со ссылкой на источник в суде сообщает, что Фийону также было выдвинуто обвинение в неполном декларировании активов.

Рейтинг Фийона резко упал после того, как французская газета Le Canard Enchaine в конце января сообщила, что он, будучи депутатом парламента, фиктивно устроил жену Пенелопу Кларк на должность своей ассистентки. Представитель кандидата в президенты комментируя публикацию заявил, что тот действовал в соответствии с законом.

6 января финансовый отдел прокуратуры Франции начал следственную проверку по делу о работе жены Фийона в качестве парламентского ассистента.

Сам политик уже принес свои извинения, заявив, что "ошибся", когда нанял жену и детей. Этого, однако, не хватило, чтобы уберечь рейтинг Фийона от частичного падения.

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